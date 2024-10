Caos Gran Sasso: Forum H2O svela relazioni tecniche ufficiali esplosive sui nuovi lavori (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'Aquila - Caos Gran Sasso: Forum H2O svela relazioni tecniche ufficiali esplosive sui nuovi lavori nelle gallerie proposti dall'altro Commissario Corsini, Parco fa emergere gravi problemi di interazione con l'acquifero negati da altri enti. Forum H2O "la politica riveda il sistema dei commissari. Serve assicurare trasparenza e partecipazione pubblica sui prossimi interventi. Il Comitato V.I.A. regionale revochi in autotutela i pareri sulle perforazioni dei 21 sondaggi e sui lavori con interazione con l'acquifero, i Laboratori di Fisica smantellino immediatamente l'esperimento LVD con 1. Abruzzo24ore.tv - Caos Gran Sasso: Forum H2O svela relazioni tecniche ufficiali esplosive sui nuovi lavori Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'Aquila -H2Osuinelle gallerie proposti dall'altro Commissario Corsini, Parco fa emergere gravi problemi di interazione con l'acquifero negati da altri enti.H2O "la politica riveda il sistema dei commissari. Serve assicurare trasparenza e partecipazione pubblica sui prossimi interventi. Il Comitato V.I.A. regionale revochi in autotutela i pareri sulle perforazioni dei 21 sondaggi e suicon interazione con l'acquifero, i Laboratori di Fisica smantellino immediatamente l'esperimento LVD con 1.

VIDEO/ CAOS TRAFORO, FORUM H2O SVELA LE RELAZIONI TECNICHE E CHIEDE A PROCURA E CORTE DEI CONTI DI INDAGARE - Il Forum H2O è in grado di svelare e divulgare documenti ufficiali letteralmente esplosivi relativi ai futuri lavori che sul Gran Sasso che parlano di scavi di nuove captazioni vietate dalla legge e c ... (certastampa.it)

