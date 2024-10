Ilrestodelcarlino.it - Canino, che sorpresa. Una ’Fiesta’ con i lettori: “La Carrà era unica”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) C’è chi sogna di incontrare di nuovo l’amico d’infanzia e chi vorrebbe rivedere la maestra delle elementari. O magari contattare il primo amore. Un sogno che ora potrebbe realizzarsi, a teatro. Il Resto del Carlino ha scelto di affiancare in questa impresa l’attore e presentatore fiorentino Fabio, che nella sua Fiesta, in scena al Duse il 18 novembre, porterà sul palco anche le Carrambate, in perfetto stile Raffaella. Il volto di Ballando con le stelle, infatti, vuole rendere omaggio all’indimenticata showgirl. Scriveteci allora alla mail bolognache@ilrestodelcarlino.it, poi la redazione e il cast selezioneranno le storie più belle, le più emozionanti, o quelle più divertenti, che saranno poi portate in scena. Non lo raccontate, però: chissà che non tocchi proprio a voi ritrovare quella persona che tanto vi manca.