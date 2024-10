Tvpertutti.it - Ascolti TV ieri, Rai2 0% con Antonino Monteleone strapagato: che orrore!

(Di venerdì 18 ottobre 2024) GliTV digiovedì 17 ottobre 2024 hanno registrato uno dei più grandi flop della stagione e forse anche della storia della Tv di Stato: il programma L'Altra Italia condotto sudaha ottenuto lo 0% di share. A seguire la terza puntata sono stati soltanto 169.000 spettatori, con un misero 0,99% di share. Questi numeri, a dir poco deludenti, non solo segnano il fallimento del programma, ma mettono anche in discussione la gestione della rete e le scelte editoriali dietro lo show. Non sono serviti neanche le variazioni varate daper conquistare qualche punto di telespettatore o share in più., ex volto de Le Iene non è riuscito a conquistare il pubblico con il suo nuovo progetto su