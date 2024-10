Ascolti Tv | 56 milioni per Affari Tuoi e 49 milioni per Don Matteo 14

Ascolti Tv: 5,6 milioni per Affari Tuoi e 4,9 milioni per Don Matteo 14 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella serata tv di ieri, giovedì 17 ottobre 2024, in fascia access su Rai1 ‘Cinque Minuti’ registra una media di 4.499.000 spettatori (22.5%), ‘Affari Tuoi’ 5.686.000 spettatori (26.8%). Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ 2.748.000 spettatori pari al 12.9%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ 1.578.000 spettatori (7.4%). Sul Nove ‘Chissà chi è’ 594.000 spettatori con il 2.8%. In prima serata su Rai1 la prima puntata di ‘Don Matteo 14‘ ottiene una media di 4.930.000 spettatori pari al 27.8% di share. Su Canale5 la serie ‘Endless Love‘ 2.540.000 spettatori e share del 14.6%. Su Italia1 ‘Le Iene presentano: Inside’ 821.000 spettatori con il 7.1%. Su La7 ‘Piazzapulita’ 833.000 spettatori e il 6.2%. Su Rete4 ‘Dritto e Rovescio’ 840.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’ con Piero Chiambretti chiude il ciclo di puntate a 665.000 spettatori e il 4% di share. Lapresse.it - Ascolti Tv: 5,6 milioni per Affari Tuoi e 4,9 milioni per Don Matteo 14 Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nella serata tv di ieri, giovedì 17 ottobre 2024, in fascia access su Rai1 ‘Cinque Minuti’ registra una media di 4.499.000 spettatori (22.5%), ‘’ 5.686.000 spettatori (26.8%). Su Canale5 ‘Striscia la Notizia’ 2.748.000 spettatori pari al 12.9%. Su La7 ‘Otto e Mezzo’ 1.578.000 spettatori (7.4%). Sul Nove ‘Chissà chi è’ 594.000 spettatori con il 2.8%. In prima serata su Rai1 la prima puntata di ‘Don14‘ ottiene una media di 4.930.000 spettatori pari al 27.8% di share. Su Canale5 la serie ‘Endless Love‘ 2.540.000 spettatori e share del 14.6%. Su Italia1 ‘Le Iene presentano: Inside’ 821.000 spettatori con il 7.1%. Su La7 ‘Piazzapulita’ 833.000 spettatori e il 6.2%. Su Rete4 ‘Dritto e Rovescio’ 840.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 ‘Donne sull’orlo di una crisi di nervi’ con Piero Chiambretti chiude il ciclo di puntate a 665.000 spettatori e il 4% di share.

Italia - successo in campo e fuori per gli azzurri di Spalletti : oltre 7.3 milioni di spettatori in tv - Italia, successo in campo e fuori per gli azzurri di Spalletti: oltre 7. Continua a crescere il numero degli spettatori che guarda le […]. 3 milioni di spettatori su Rai 1 per seguire il match di Nations League L’Italia del commissario tecnico Luciano Spalletti vince in campo e anche in tv, attirando sempre più tifosi e appassionati. (Calcionews24.com)

Calcio : Nazionale. Oltre 7 milioni di telespettatori per Italia-Israele - 17% di share ROMA - Vince in campo e negli ascolti la Nazionale, che ieri allo Stadio 'Friuli' di Udine ha battuto 4-1 Israele consolidando il primo posto in classifica nel girone di Nations League. Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, ha ottenuto il 34. Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, è . (Ilgiornaleditalia.it)

Calcio : Nazionale. Oltre 7 milioni di telespettatori per Italia-Israele - Il match, trasmesso in diretta su Rai 1, ha ottenuto il 34. 17% di share ROMA - Vince in campo e negli ascolti la Nazionale, che ieri allo Stadio 'Friuli' di Udine ha battuto 4-1 Israele consolidando il primo posto in classifica nel girone di Nations League.