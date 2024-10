Anticipazioni Endless Love, Puntate Turche: Galip Tenta Di Assassinare Leyla! (Di venerdì 18 ottobre 2024) Anticipazioni Endless Love, Puntate Turche: Galip Tenta di togliere la vita a Leyla per non farle rivelare un’informazione scottante sul suo conto. La donna è in gravissime condizioni in ospedale! Endless Love prosegue e, nel corso delle Puntate Turche, la vita di Leyla sarà ancora una volta a rischio. Stavolta la donna vorrà salvare i bambini del quartiere dalla crudeltà di Galip che avrà smaltito rifiuti radioattivi accanto ad un asilo. Galip però non glielo vorrà permettere e tenterà di toglierle la vita. Ma ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni Endless Love, Puntate Turche: Galip organizza un atTentato a Leyla! Nel corso delle Puntate Turche di Endless Love, Leyla farà una scoperta sconcertante sul conto di Galip. Infatti, viene a sapere che l’uomo si è disfatto di alcuni rifiuti radioattivi provenienti dalle sue attività, nei pressi dell’asilo del quartiere. Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Endless Love, Puntate Turche: Galip Tenta Di Assassinare Leyla! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)di togliere la vita aper non farle rivelare un’informazione scottante sul suo conto. La donna è in gravissime condizioni in ospedale!prosegue e, nel corso delle, la vita disarà ancora una volta a rischio. Stavolta la donna vorrà salvare i bambini del quartiere dalla crudeltà diche avrà smaltito rifiuti radioattivi accanto ad un asilo.però non glielo vorrà permettere e tenterà di toglierle la vita. Ma ecco che cosa sta per succedere.organizza un atto a! Nel corso delledifarà una scoperta sconcertante sul conto di. Infatti, viene a sapere che l’uomo si è disfatto di alcuni rifiuti radioattivi provenienti dalle sue attività, nei pressi dell’asilo del quartiere.

