Alla Fondazione San Carlo immagini sacre e controversie con Emanuela Fogliadini (Di venerdì 18 ottobre 2024) Venerdì 18 ottobre alle 17.30 si terrà il secondo appuntamento del ciclo “Arte e sacro. Il ruolo delle pratiche artistiche nelle tradizioni religiose”. L’incontro, dal titolo “La controversia sulle immagini sacre. I fondamenti teologici dei concili di Hieria e Nicea II“, sarà tenuto da Emanuela Modenatoday.it - Alla Fondazione San Carlo immagini sacre e controversie con Emanuela Fogliadini Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Venerdì 18 ottobre alle 17.30 si terrà il secondo appuntamento del ciclo “Arte e sacro. Il ruolo delle pratiche artistiche nelle tradizioni religiose”. L’incontro, dal titolo “La controversia sulle. I fondamenti teologici dei concili di Hieria e Nicea II“, sarà tenuto da

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Caso Open Arms, la manifestazione della Lega in piazza Politeama | Le immagini - E' in corso la manifestazione della Lega in piazza Politeama, a Palermo, per sostenere il leader Matteo Salvini imputato al processo Open Ams per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio. Al ca ... (ilgiornale.it)

Tosca a Santa Cecilia, Harding 'Innamorato di questa musica' - ''Sono completamente innamorato di questa musica. E' una partitura perfetta e io cerco di realizzare quello che è scritto. Puccini è un artista fantastico''. (ANSA) ... (ansa.it)

Arte, turismo e accoglienza. All’Ostello del Pellegrino una storia per immagini - Parte domani la rassegna curata da Franco Benassi dedicata alla grafica. Carrai: "Così si crea un’enorme promozione per tutto il territorio". (lanazione.it)