Albania, FdI e Lega all'attacco dei pm: "Aiutano la sinistra". L'opposizione: "Accordo fuorilegge e danno erariale". Meloni: "Vergogna" (Di venerdì 18 ottobre 2024) La decisione del Tribunale di Roma di bocciare il trattenimento dei 12 migranti bangladesi ed egiziani nel centro di Gjader in Albania scatena la più attesa delle tempeste perfette nella politica italiana. Con il copione facilmente immaginabile di accuse e contro-accuse tra i partiti. I primi e più alterati per la decisione dei giudici di Roma sono gli esponenti della Lega che ne fanno una questione di vilipendio all'imputato Matteo Salvini: "Proprio nel giorno dell'udienza del processo Open Arms – si legge infatti in una nota del Carroccio – l'ordinanza che non convalida il trattenimento degli immigrati in Albania è particolarmente inaccettabile e grave. I giudici pro-immigrati si candidino alle elezioni, ma sappiano che non ci faremo intimidire".

