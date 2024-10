Addio al Test d’Ingresso per le facoltà di medicina (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’abolizione del Test d’Ingresso per le facoltà di medicina, Odontoiatria e Veterinaria segna una riforma epocale nel sistema accademico italiano. Con l’approvazione della legge delega da parte della 7^ Commissione del Senato, il governo avrà il compito di riorganizzare l’accesso a questi corsi di laurea, sia per le università che per il Sistema Sanitario Nazionale con l’obiettivo di promuovere una selezione più equa e sostenibile sia per gli Atenei che per il Sistema Sanitario Nazionale (SSN). L’elemento più rivoluzionario della riforma è l’eliminazione del tradizionale Test di ingresso, che finora ha regolato l’accesso alle facoltà di medicina e altre professioni sanitarie. Al suo posto, il primo semestre del percorso universitario fungerà da filtro, con esami specifici che determineranno la selezione. Panorama.it - Addio al Test d’Ingresso per le facoltà di medicina Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’abolizione delper ledi, Odontoiatria e Veterinaria segna una riforma epocale nel sistema accademico italiano. Con l’approvazione della legge delega da parte della 7^ Commissione del Senato, il governo avrà il compito di riorganizzare l’accesso a questi corsi di laurea, sia per le università che per il Sistema Sanitario Nazionale con l’obiettivo di promuovere una selezione più equa e sostenibile sia per gli Atenei che per il Sistema Sanitario Nazionale (SSN). L’elemento più rivoluzionario della riforma è l’eliminazione del tradizionaledi ingresso, che finora ha regolato l’accesso alledie altre professioni sanitarie. Al suo posto, il primo semestre del percorso universitario fungerà da filtro, con esami specifici che determineranno la selezione.

