A tavola con re Carlo e la regina Vittoria: il nuovo libro di Tom Parker Bowles con tante ricette da corte

(Di venerdì 18 ottobre 2024) «Se il cibo e? una lente attraverso cui guardare la storia e l’economia, allora la cucina della famiglia reale ci offre uno scorcio affascinante sulla vita e sulle abitudini dei livelli piu? elevati della societa? britannica». È in questa frase, contenuta nell’introduzione, che è riassunto il senso delLa cucina e la corona.reali dallaa reIII, ildel figlio dellaCamilla, Tom, uscito a fine settembre per Guido Tommasi Editore. Il testo racconta, in 240 pagine, come il cibo sia passato dal diventare, alladei Windsor, sinonimo di lusso ed eccessi a un qualcosa di più frugale, seppur ancora pieno di significato.