Cityrumors.it - 19enne picchiato da baby gang e buttato in mare con le mani legate: lo salva un pescatore

Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Aggredito da unache l’ha, violentato e gettato incon le. Vivo per miracolo: aperta un’indagine Proprio negli stessi giorni in cui tutt’Italia si interroga sul tema del bullismo, che a Senigallia ha portato un 15enne a togliersi la vita con la pistola d’ordinanza del padre, a Bari stava per succedere un’altra tragedia simile. Un, che si trovava nella zona del porto di Santo Spirito, ha infatti scorto in acqua una persona e, quando si è avvicinato e l’hata, ha scoperto trattarsi di un, lanciato incon leincon levittima dito da un(cityrumors.