Linkiesta.it - Un weekend per scoprire il dietro le quinte della moda italiana

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Gli abiti indossati da Mina dal ’65 al ’70 per i caroselli (non si chiamavano ancora spot)pasta Barilla; il backstagestorica manifattura tessile fondata da Mariano Fortuny alla Giudecca; i segreti dei “12 passi” necessari per realizzare un paio di guanti Omega, il celeberrimo brandfamiglia Squillace che, dal Rione Sanità, è approdato alle migliori boutique di Londra, Parigi e New York. E poi gli atelier e i laboratori dei grandi nomiLuxury che il mondo ci invidia, come Armani, Prada, Versace, Dolce&Gabbana. In tutto, cento tra aziende, laboratori e atelier del fashion Made in Italy, normalmente inaccessibili, il 19 e 20 ottobre apriranno le porte al pubblico in occasione di Apriti, l’annuale appuntamento nato da un’ideagiornalista Cinzia Sasso e giunto quest’anno all’ottava edizione.