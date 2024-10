Ultime Notizie Roma del 17-10-2024 ore 15:10 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno giovedì 17 ottobre ieri ha denunciato ancora nuovi attacchi israeliani ma in serata l’esercito dello stato ebraico Ha ribadito che la missione ONU non è un obiettivo oggi il Ministro della Difesa Guido Crosetto tiene un’informativa al parlamento ieri il nuovo Raid esubero con 16 morti e 52 feriti è stato distrutto un intero villaggio pronto il piano per rispondere al attacco dell’Iran delle primo ottobre secondo la CNN Sara limitata Dobetin non ho punterà di impianti nucleari o petroliferi a prendere Giorgia Meloni sarà domani in Giordania per un colloquio con il re Abdallah II e poi a Beirut dove incontrerà il primo ministro libanese Speriamo in una manovra seria e di buon senso con queste parole la Premiere Giorgia Meloni ha commentato la legge di bilancio 2020 5 spiegano che i conti sono in ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 17-10-2024 ore 15:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno giovedì 17 ottobre ieri ha denunciato ancora nuovi attacchi israeliani ma in serata l’esercito dello stato ebraico Ha ribadito che la missione ONU non è un obiettivo oggi il Ministro della Difesa Guido Crosetto tiene un’informativa al parlamento ieri il nuovo Raid esubero con 16 morti e 52 feriti è stato distrutto un intero villaggio pronto il piano per rispondere al attacco dell’Iran delle primo ottobre secondo la CNN Sara limitata Dobetin non ho punterà di impianti nucleari o petroliferi a prendere Giorgia Meloni sarà domani in Giordania per un colloquio con il re Abdallah II e poi a Beirut dove incontrerà il primo ministro libanese Speriamo in una manovra seria e di buon senso con queste parole la Premiere Giorgia Meloni ha commentato la legge di bilancio 2020 5 spiegano che i conti sono in ...

romadailynews radiogiornale dalla redazione da parte di Francesco Vitale in temporali maltempo frane allagamenti soprattutto in Liguria scuole chiuse allerta arancione allerta per alluvioni e codice arancione anche in Emilia Romagna allerta Gialla in 7 regioni ieri forte pioggia Genova dirottati due voli e sarebbe in arrivo un vortice Atlantico e un italiano di 37 anni non 30 come si era preso In ...

