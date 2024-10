Tv Israele: “Ucciso Yahya Sinwar, leader di Hamas” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Funzionari americani hanno riferito al New York Times di essere stati informati da Israele che il leader di Hamas Yahya Sinwar potrebbe essere stato Ucciso dall’Idf a Gaza. Lo riportano le tv israeliane. I militari dell’Idf stanno lavorando a Gaza nel punto in cui un’operazione ha portato all’uccisione di tre terroristi, tra cui ci potrebbe Imolaoggi.it - Tv Israele: “Ucciso Yahya Sinwar, leader di Hamas” Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Funzionari americani hanno riferito al New York Times di essere stati informati dache ildipotrebbe essere statodall’Idf a Gaza. Lo riportano le tv israeliane. I militari dell’Idf stanno lavorando a Gaza nel punto in cui un’operazione ha portato all’uccisione di tre terroristi, tra cui ci potrebbe

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Gaza - Israele : “Ucciso Yahya Sinwar - capo politico di Hamas”. Il gruppo terroristico palestinese non conferma né smentisce - “Israele ha bisogno del vostro supporto e assistenza ora più che mai per portare avanti insieme questi importanti obiettivi”, conclude Katz. L’emittente tv israeliana Channel 12 ha riferito che le truppe dell’Idf che operavano nella zona non erano consapevoli della presenza di Sinwar nell’area: i soldati avevano individuato diversi miliziani nascosti in un edificio e così avevano ordinato un ... (Tpi.it)

"Li elimineremo tutti". Così Israele ha ucciso i suoi nemici - Negli ultimi mesi le Idf e il Mossad sono riusciti a eliminare i principali nemici di Israele, tra alti comandanti e leader politici, infliggendo un durissimo colpo ad Hamas ed Hezbollah. (Ilgiornale.it)

Israele potrebbe aver ucciso Yahya Sinwar - lo spietato leader di Hamas - Per ventitré anni aveva guidato l’apparato di sicurezza di Hamas e, dal 2021, era alla guida dell’organizzazione a Gaza. L’esercito ha portato il corpo del militante in un laboratorio di Israele per effettuare il test del dna. Ma si attendono nuovi sviluppi. Sinwar, considerato il principale artefice degli attacchi del 7 ottobre, è il ricercato numero uno di Israele. (Linkiesta.it)