Tumore del polmone: Ieo di Milano offre 1000 screening gratis (Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano – offrendo 1000 TC del polmone a bassa dose gratuite a forti fumatori ed ex fumatori l'Istituto Europeo di Oncologia promuove lo screening polmonare in occasione di novembre "Lung Cancer Awareness Month", mese internazionalmente dedicato dalla Global Lung Cancer Coalition alla sensibilizzazione sul Tumore del polmone. Il truck della prevenzione A inizio novembre arriva in IEO il Truck della Prevenzione, un camion parcheggiato fino a Natale nelle immediate adiacenze dell'ospedale e attrezzato con un macchinario aggiuntivo per eseguire gli esami TC senza avere impatto sulle agende dedicate ai pazienti. A seconda della risposta della popolazione, IEO è pronto a far viaggiare il Truck e ripetere l'iniziativa in altre città italiane. Ilgiorno.it - Tumore del polmone: Ieo di Milano offre 1000 screening gratis Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)ndoTC dela bassa dose gratuite a forti fumatori ed ex fumatori l'Istituto Europeo di Oncologia promuove lopolmonare in occasione di novembre "Lung Cancer Awareness Month", mese internazionalmente dedicato dalla Global Lung Cancer Coalition alla sensibilizzazione suldel. Il truck della prevenzione A inizio novembre arriva in IEO il Truck della Prevenzione, un camion parcheggiato fino a Natale nelle immediate adiacenze dell'ospedale e attrezzato con un macchinario aggiuntivo per eseguire gli esami TC senza avere impatto sulle agende dedicate ai pazienti. A seconda della risposta della popolazione, IEO è pronto a far viaggiare il Truck e ripetere l'iniziativa in altre città italiane.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tumore del polmone: Ieo di Milano offre 1000 screening gratis - Sono candidabili fumatori o ex fumatori con più di 55 anni che fumino o abbiano fumato molto intensamente per lungo tempo (20 sigarette al giorno per vent'anni o 10 sigarette per 40 anni e così via) ... (ilgiorno.it)

IEO promuove lo screening polmonare offrendo 1000 TC gratuite - Milano, 17 ottobre 2024 - Offrendo 1000 TC del polmone a bassa dose gratuite a forti fumatori ed ex fumatori l’Istituto Europeo di Oncologia promuove lo screening polmonare in occasione di novembre “L ... (insalutenews.it)

Ospedale Mazzini, procedura innovativa in Emodinamica salva la vita a una donna - Teramo. Eseguita nell’Emodinamica di Teramo per la prima volta e con pieno successo una trombectomia meccanica percutanea per salvare la ... (abruzzolive.it)