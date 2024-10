Liberoquotidiano.it - Summit all'Europarlamento, il piano dei Patrioti contro Open Arms: battaglia contro pm e Ong

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Colloquio tra il leader della Lega, Matteo Salvini, la leader di Rassemblement National (Rn), Marine Le Pen e il capo della delegazione del Rn al Parlamento europeo, Jordan Bardella, a margine del vertice deia Bruxelles. L'in, si legge in una nota, è stata l'occasione per fare il punto della situazione e ribadire l'amicizia e la stima reciproca. Il Rassemblement ha sottolineato di "offrire totale sostegno a Salvini in vista del processo per il caso". "È un momento storico vedere riuniti i leader dei", ha affermato Salvini intervenendo a Bruxelles al primo prevertice organizzato dal nuovo partito della destra. Tra le altre cose, Salvini ha parlato di immigrazione anche alla luce dell'udienza di Palermo in agenda domani (processo), per la quale gli altri leader hanno confermato "sostegno e solidarietà".