Studio cresce in Italia il tasso di riciclo di rifiuti da imballaggio

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - L'Unione Europea punta ad aumentare la quota di riciclo dei rifiuti prodotti all'interno dei suoi confini fissando al 2030 degli obiettivi superiori di almeno 5 punti percentuali rispetto a quelli del 2025 per ottemperare a un quadro normativo sempre più stringente in termini ambientali e più votato all'economia circolare. Alla filiera di gestione e riciclo del rifiuto e delle nuove soluzioni per un packaging più sostenibile che contenga materiali riciclati, si affianca la possibilità di scegliere sfuso. Tra gli ostacoli e barriere sull'acquisto di prodotti non imballati, problematiche legate all'igiene e alla sicurezza del prodotto, scarsa presenza di negozi e conoscenza della normativa vigente. Sono questi alcuni dei temi contenuti nello Studio 'Sceglilo sfuso o riciclabile.

