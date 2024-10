Stellantis, Tavares come Marchionne: chi lo nega si prepara a ripetere il 2010 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le forze politiche e i sindacati oggi fieramente avversi alle minacce e ai ricatti di Tavares in Stellantis, sono in gran parte gli stessi che, nel 2010, accettarono e addirittura esaltarono le stesse minacce e gli stessi ricatti da parte di Sergio Marchionne, in quella che allora era ancora la Fiat. L’allora amministratore delegato del gruppo pose ai lavoratori di Pomigliano e poi a tutti gli altri il ricatto: o rinunciate al contratto nazionale o perdete le fabbriche. Politica e gran parte dei sindacati, esclusa la Fiom e i sindacati di base, accettarono di rinunciare al contratto e così si sono perse anche le fabbriche. Questo ricordo è importante non solo per la credibilità di chi chiama i lavoratori finalmente allo sciopero, ma per le prospettive stesse della lotta per difendere in Italia il settore auto e soprattutto chi ci lavora. Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, Tavares come Marchionne: chi lo nega si prepara a ripetere il 2010 Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le forze politiche e i sindacati oggi fieramente avversi alle minacce e ai ricatti diin, sono in gran parte gli stessi che, nel, accettarono e addirittura esaltarono le stesse minacce e gli stessi ricatti da parte di Sergio, in quella che allora era ancora la Fiat. L’allora amministratore delegato del gruppo pose ai lavoratori di Pomigliano e poi a tutti gli altri il ricatto: o rinunciate al contratto nazionale o perdete le fabbriche. Politica e gran parte dei sindacati, esclusa la Fiom e i sindacati di base, accettarono di rinunciare al contratto e così si sono perse anche le fabbriche. Questo ricordo è importante non solo per la credibilità di chi chiama i lavoratori finalmente allo sciopero, ma per le prospettive stesse della lotta per difendere in Italia il settore auto e soprattutto chi ci lavora.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Stellantis - Tavares non convince gli italiani : i dati del sentiment negativo - Vi chiediamo stabilità della regolamentazione perché nel nostro settore i tempi sono lunghi, dobbiamo programmare con largo anticipo", ha detto durante l'audizione il numero uno della multinazionale che produce autoveicoli. Lo stesso atteggiamento che hanno i lavoratori. Ma non solo. Se riusciamo a modificare la rotta, Stellantis è in grado di modificare la strategia?", ha chiesto il deputato di ... (Iltempo.it)

Stellantis - Tavares : «Non escludo tagli» - condanna bipartisan - «Non scarto nulla». Ovvero, anche i licenziamenti. Le parole di Carlos Tavares, Ceo di Stellantis, da Parigi dove si è aperto il Salone dell'automobile aprono altre incognite... (Ilmattino.it)

Stellantis sempre più nella bufera. Tavares non esclude licenziamenti - Ma in ogni caso, l’opzione è sul tavolo: "Non scarto nulla" ha risposto a chi gli chiedeva di possibili licenziamenti. Ieri si è difeso dal pressing dei giornalisti italiani, replicando che "altri hanno creato il caos e voi chiedete a me di risolvere la situazione e di garantire posti di lavoro. Non si placa la bufera su Stellantis. (Quotidiano.net)