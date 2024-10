Spider-Man 4 | Tom Holland condivide un grande aggiornamento sulla sceneggiatura

Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024)-Man 4: Tomun-Man 4 sta finalmente iniziando a prendere forma, con il regista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli Destin Daniel Cretton apparentemente pronto a dirigere il film. Si ritiene che gli sceneggiatori di-Man: No Way Home, Chris McKenna ed Erik Sommers, stiano scrivendo la. A seconda di chi si sceglie di credere, ci troveremo di fronte a un’avventura di strada con Daredevil o a un’enorme epopea multiversale con Venom, l’Amazing-Man di Andrew Garfield e l’amichevole-Man di quartiere di Tobey Maguire. In una nuova intervista, Tomha parlato della situazione del film, le cui riprese dovrebbero iniziare l’anno prossimo per un’uscita nell’estate del 2026. Sebbene i lavori stiano procedendo bene, non sembra che lasia al punto giusto.