Sinner trionfa su Medvedev al Six Kings Slam: l'Italia sogna (Di giovedì 17 ottobre 2024) Jannik Sinner ha ottenuto una schiacciante vittoria su Daniil Medvedev nei quarti di finale del Six Kings Slam 2024, tenuto a Riyad, Arabia Saudita. Con un risultato finale di 6-0, 6-3, Sinner ha dimostrato di essere uno dei protagonisti assoluti del torneo, preparando il terreno per una semifinale contro il numero uno mondiale, Novak Djokovic. Sinner, foto Ansa – VelvetMagUna partenza fulminea Fin dall'inizio del match, Sinner ha imposto il suo ritmo, lasciando ben poco spazio di manovra a Medvedev. Il primo set si è concluso in maniera schiacciante con un 6-0, con il russo incapace di opporre una reale resistenza. La solidità nei colpi da fondo campo, unita a una percentuale di prime palle invidiabile, ha permesso all'Italiano di prendere il controllo totale della partita.

