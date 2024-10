Sinner batte Djokovic, va in finale al Six Kings Slam (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannik Sinner in finale al Six Kings Slam, il ricchissimo torneo in corso a Riad, in Arabia Saudita. L'azzurro, numero 1 del mondo, in semifinale batte il serbo Novak Djokovic, numero 4 del ranking Atp, per 6-2, 6-7, (0-7), 6-4. In finale, Sinner attende il vincente del derby spagnolo tra Carlos Alcaraz e L'articolo Sinner batte Djokovic, va in finale al Six Kings Slam proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – Jannikinal Six, il ricchissimo torneo in corso a Riad, in Arabia Saudita. L'azzurro, numero 1 del mondo, in semiil serbo Novak, numero 4 del ranking Atp, per 6-2, 6-7, (0-7), 6-4. Inattende il vincente del derby spagnolo tra Carlos Alcaraz e L'articolo, va inal Sixproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner batte ancora Djokovic : “Non sono freschissimo - ma abbiamo preso il match sul serio” - La storia non cambia. 1 al mondo ha vinto con il punteggio di 6-2, 6-7, 6-4 in 2 ore e 27 minuti di gioco. “Queste partite possono cambiare in fretta e merito anche Nole per come ha giocato. Come a Melbourne e Shanghai, Jannik Sinner si è imposto ancora Novak Djokovic e raggiunge la finale del Six Kings Slam. (Oasport.it)

Sinner batte Djokovic - va in finale al Six Kings Slam - L'azzurro, numero 1 del mondo, in semifinale batte il serbo Novak Djokovic, numero 4 del ranking Atp, per 6-2, 6-7, (0-7), 6-4. In finale, Sinner attende il vincente del derby spagnolo […]. L'azzurro si impone in 3 set Jannik Sinner in finale al Six Kings Slam, il ricchissimo torneo in corso a Riad, in Arabia Saudita. (Sbircialanotizia.it)

Six King Slam - Sinner batte Djokovic al terzo e va in finale - Al Six King Slam, il torneo dal super montepremi che si sta disputando in Arabia, si sono nuovamente affrontati Jannik Sinner e Novak Djokovic, pochi giorni dopo la finale di Shangai vinta dall’italiano. Finalmente è la volta buona. Ch però ha subito ricambiato, sfruttando anche un errore di Sinner su un facile smash. (Thesocialpost.it)