Si salva solo Ahmad. Il resto è un incubo (Di giovedì 17 ottobre 2024) King 4 C'è poco da dire e poco da fare: l'ala americana chiude la gara con 2 su 12 da sotto e 2 su 5 da fuori. Da tramandare ai posteri un terzo tempo dove non appoggia la palla, ma spara una vera e propria cannonata contro il tabellone. Tanto per arrotondare ha anche 3 palle perse. Ahmad 7,5 Finisce con 22 punti segnati, sei dei quali ad inizio di ripresa. Se si toglie il suo bottino tutto il resto dei compagni ha messo dentro 28 punti, una storia da oratorio. Il play, che con i suoi punti ha evitato alla formazione biancorossa di entrare nel guinness dei primati per i pochi punti segnati, chiude con 6 su 10 da 2 e con 1 su 3 dalla distanza. Ha 7 su 10 nei liberi ma anche 4 palle perse tutte ad inizio gara con palle schiacciate al limite della decenza. Parrillo 6 Anche se chiude con 2 punti, almeno ha dato l'impressione di metterci impegno.

