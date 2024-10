Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta FONDAZIONE BABELE

(Di giovedì 17 ottobre 2024) WONDERFUL WORLD è il nuovo episodio di, l’irriverente, spumeggiante e intrigante serie ideata da Massimo Semerano e Marco Nizzoli. Sotto lo sguardo di Rosa Casta, la Sexy Star morta e risorta più celebrata della Terra, esploriamo un mondo ormai al limite del collasso. Mentre la civiltà occidentale vacilla e l’arte contemporanea è alla deriva, La Divina Rosa emerge come nuovo membro die come una figura cruciale nel destino dell’umanità. Il volume contiene gli episodi “Like me”, “Casta Rosa”, “Loving Rosa” e “Time out for fun” ed è completato da una Gallery di disegni.