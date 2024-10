Senato, Claudio Lotito si addormenta in aula (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il Senatore di Forza Italia Claudio Lotito si è addormentato oggi in aula a Palazzo Madama, mentre era in corso l’intervento del collega di partito Pierantonio Zanettin durante il Question Time. Lapresse.it - Senato, Claudio Lotito si addormenta in aula Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilre di Forza Italiasi èto oggi ina Palazzo Madama, mentre era in corso l’intervento del collega di partito Pierantonio Zanettin durante il Question Time.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cristina Mezzaroma e Claudio Lotito offrono un lavoro al papà disoccupato svenuto in strada a Roma per la fame - Cristina Mezzaroma, moglie di Claudio Lotito, ha deciso di offrire un lavoro all'uomo dopo aver letto sui giornali la sua storia di sofferenza. (Notizie.virgilio.it)

La passione di Claudio Lotito per la cultura - ricasca di nuovo tra le braccia di Morfeo in Senato – Il video - Ma con il passare dei minuti Lotito non ce l’ha più fatta e nonostante cercasse di darsi un tono è crollato. Alla sua destra sedeva appunto il presidente della Lazio Claudio Lotito che per un po’ è sembrato condividere con cenni del capo il discorso del collega di partito. Per crollare di nuovo. Poi un fremito: si è risvegliato all’improvviso. (Open.online)

La passione di Claudio Lotito per la cultura - ricasca di nuovo tra le braccia di Morfeo in Senato – Il video - Per dichiarazione di voto ha preso la parola per motivare il suo sì a nome del gruppo il senatore di Forza Italia Mario Occhiuto. Alla sua destra sedeva appunto il presidente della Lazio Claudio Lotito che per un po’ è sembrato condividere con cenni del capo il discorso del collega di partito. . Poi un fremito: si è risvegliato all’improvviso. (Open.online)