Rugby, i convocati dell’Italia per i Test Match di novembre. Torna Allan, due i nomi nuovi (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Italia esordirà contro l’Argentina, poi sfiderà la Georgia per chiudere l’autunno ovale con l’affascinate partita contro la Nuova Zelanda, i leggendari All Blacks. E gli azzurri arrivano all’appuntamento dopo un 2024 più che positivo tra 6 Nazioni e tour estivo e, ora, Gonzalo Quesada cerca un nuovo passo avanti. E per farlo ha convocato 34 giocatori in vista delle Autumn Nations Series. Due gli esordienti presenti in lista: Tommaso Di Bartolomeo – tallonatore delle Zebre – e Giulio Bertaccini, centro del ValoRugby Emilia che in questo inizio di stagione è stato protagonista con Zebre, come permit player, nel BKT United Rugby Championship. Nonostante i rumors delle ultime settimane, Torna dopo aver saltato la seconda metà del Sei Nazioni Tommaso Allan, così come Pietro Ceccarelli, Alessandro Fusco e Dino Lamb. Oasport.it - Rugby, i convocati dell’Italia per i Test Match di novembre. Torna Allan, due i nomi nuovi Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Italia esordirà contro l’Argentina, poi sfiderà la Georgia per chiudere l’autunno ovale con l’affascinate partita contro la Nuova Zelanda, i leggendari All Blacks. E gli azzurri arrivano all’appuntamento dopo un 2024 più che positivo tra 6 Nazioni e tour estivo e, ora, Gonzalo Quesada cerca un nuovo passo avanti. E per farlo ha convocato 34 giocatori in vista delle Autumn Nations Series. Due gli esordienti presenti in lista: Tommaso Di Bartolomeo – tallonatore delle Zebre – e Giulio Bertaccini, centro del ValoEmilia che in questo inizio di stagione è stato protagonista con Zebre, come permit player, nel BKT UnitedChampionship. Nonostante i rumors delle ultime settimane,dopo aver saltato la seconda metà del Sei Nazioni Tommaso, così come Pietro Ceccarelli, Alessandro Fusco e Dino Lamb.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rugby - Fischetti : “Quella contro la Georgia sarà ‘la partita’ - è arrivato il momento del riscatto” - Si tratterà di una tre settimane intensa per gli azzurri, che il 9 novembre incontreranno i biancocelesti a Udine, mentre il 17 si sposteranno a Genova per la sfida contro i georgiani e infine il 23 a Torino per la Nuova Zelanda. Non parlo solo della partita persa ma anche delle voci che circolavano riguardo alla possibilità che potessero prendere il nostro posto al 6 Nazioni perché quel momento ... (Sportface.it)

Rugby Rovigo - buona la prima in campionato : finisce 45-25 contro i Rangers Vicenza - Cavinato/Minto): Poletto (47’ Zaridze); Pirruccio, Gelos, Capraro, Sanchez-Valarolo (44’ Foroncelli); Carriò (65’ Palazzini), Pozzobon; Vunisa (69’ Franchetti), Roura (cap), Trambaiolo (61’ Tonello); Riedo 864’ Eschoyez); Gomez; Avila-Recio (57’ Trechas-71’ Avila-Recio); Chimenti-Borrell, Zago (44’ Braggiè). (Ilrestodelcarlino.it)

Rugby femminile - Italia qualificata ai Mondiali 2025 in Inghilterra! Vittoria contro il Sudafrica - È la prima volta in cui l’Italia partecipa a tre Coppe del Mondo consecutive, una forte testimonianza della crescita del nostro movimento. Ci ha pensato Silvia Turani al 14? a riportare in linea di galleggiamento con la meta. La formazione allenata da Giovanni Raineri ha staccato il biglietto per la World Cup che si disputerà l’anno prossimo in Inghilterra e il cui via è previsto il 22 agosto ... (Oasport.it)