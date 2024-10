Roma: accoltella il fratello alla schiena e resta a guardalo fra i passanti sotto choc (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si è seduto a osservare il fratello mentre soffriva, si contorceva. Lo aveva accoltellato alla schiena per strada e poi non ha mosso più un dito. E’ rimasto lì, indifferente anche ai residenti sconvolti da quel che stava accadendo. E’ successo a Roma, in largo Ferruccio Mengaroni, nella zona di Tor Bella Monaca. L’aggressore è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio. A quanto pare, si sarebbe trattato di una lite nata in casa, per poi degenerare in strada. L’aggressore, con problemi psichiatrici ed è stato condotto nel Policlinico Tor Vergata per un consulto psichiatrico, per poi rinchiuderlo nel carcere Regina Coeli. Il fratello ferito è stato operato e ha avuto una prognosi di 25 giorni. L'articolo Roma: accoltella il fratello alla schiena e resta a guardalo fra i passanti sotto choc proviene da Dayitalianews. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Si è seduto a osservare ilmentre soffriva, si contorceva. Lo avevatoper strada e poi non ha mosso più un dito. E’ rimasto lì, indifferente anche ai residenti sconvolti da quel che stava accadendo. E’ successo a, in largo Ferruccio Mengaroni, nella zona di Tor Bella Monaca. L’aggressore è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio. A quanto pare, si sarebbe trattato di una lite nata in casa, per poi degenerare in strada. L’aggressore, con problemi psichiatrici ed è stato condotto nel Policlinico Tor Vergata per un consulto psichiatrico, per poi rinchiuderlo nel carcere Regina Coeli. Ilferito è stato operato e ha avuto una prognosi di 25 giorni. L'articoloilfra iproviene da Dayitalianews.

