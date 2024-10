Roberta Silveri è la nuova dirigente della Digos di Latina

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024- Il Commissario CapoPolizia di Stato Dr.ssaè il nuovodi. Nata a Roma nel 1992 è cresciuta a Salerno, dove nel 2016 ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza, presso l’Università degli studi di Salerno. Nel 2017 svolge un tirocinio presso la Corte di Cassazione, per poi conseguire il diploma di Specializzazione per le Professioni Legali all’Università la Sapienza di Roma e nel 2019, si abilita all’esercizioprofessione forense. Vincitrice del concorso per FunzionariPolizia di Stato, nel 2021 frequenta il 110° Corso di formazione per CommissariPolizia di Stato, conseguendo il Master di II livello in “Diritto, organizzazione e gestionesicurezza” presso l’Università la Sapienza di Roma.