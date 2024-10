Ilrestodelcarlino.it - Porrettana allagata e Castel di Casio sott’acqua: incubo maltempo sull’Appennino bolognese

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Vergato (Bologna), 17 ottobre 2024 -. Sono bastate poche, ma battenti piogge, nel tardo pomeriggio per mettere in ginocchio parte dell'Appennino. Attorno alle 21 la soglia rossa raggiunta dal Silla er in calo, mentre Arpae segnala la soglia arancione per il Sillaro aSan Pietro e per l’Idice a Ozzano. Lass64 dalle 17 era inagibile in più punti per allagamenti, prevalentemente tra Vergato e La Carbona. Nello stesso tratto si sono verificati, verso le 19, alcuni importanti smottamenti che ne hanno necessitato la chiusura causando ulteriori disagi ai tanti automobilisti in strada. Sempre a Vergato grandi disagi anche sono stati segnalati alla caserma dei locale distaccamento dei vigili del fuoco che, in poche ore, si è allagato per la terza volta.