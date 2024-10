Pioggia di milioni Sinner, adesso è possibile: le cifre fanno impressione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuova sfida tra Sinner e Djokovic, stavolta i due si sono ritrovati a scontrarsi in Arabia Saudita nel corso della Six Kings Slam: ecco com’è finita. Jannik Sinner e Novak Djokovic si sono ritrovati a sfidarsi, stavolta in semifinale e in Arabia Saudita, per il torneo che ha visto partecipare e scendere in campo i migliori tennisti al mondo. Ancora una volta i due si sono ritrovati in un testa a testa non privo di colpi di scena e hanno stupito gli appassionati a suon di giocate. In questa occasione, a spuntarla è stato il nostro Jannik. Jannik Sinner di nuovo contro Djokovic: i dettagli della semifinale in Arabia (LaPresse) – Tvplay.itSolamente qualche giorno fa, Jannik Sinner ha trionfato al Masters 100 di Shangai contro Novak Djkovic in una finale che ha mostrato tutta la supremazia del numero uno del tennis mondiale. Tvplay.it - Pioggia di milioni Sinner, adesso è possibile: le cifre fanno impressione Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nuova sfida trae Djokovic, stavolta i due si sono ritrovati a scontrarsi in Arabia Saudita nel corso della Six Kings Slam: ecco com’è finita. Jannike Novak Djokovic si sono ritrovati a sfidarsi, stavolta in semifinale e in Arabia Saudita, per il torneo che ha visto partecipare e scendere in campo i migliori tennisti al mondo. Ancora una volta i due si sono ritrovati in un testa a testa non privo di colpi di scena e hanno stupito gli appassionati a suon di giocate. In questa occasione, a spuntarla è stato il nostro Jannik. Jannikdi nuovo contro Djokovic: i dettagli della semifinale in Arabia (LaPresse) – Tvplay.itSolamente qualche giorno fa, Jannikha trionfato al Masters 100 di Shangai contro Novak Djkovic in una finale che ha mostrato tutta la supremazia del numero uno del tennis mondiale.

Jannik Sinner conquista la finale del Six Kings Slam dopo una semifinale avvincente contro Djokovic - Il primo set si chiude in modo deciso a favore dell’azzurro per 6-2, con Djokovic in difficoltà nel trovare il ritmo giusto. Tuttavia, Sinner ha tenuto a bada il serbo, recuperando velocemente e riacciuffando il punteggio sul 2-2. La strada verso la finale Con questo successo, Jannik Sinner si qualifica per la finale del Six Kings Slam, consolidando la sua posizione di numero 1 del mondo e ... (Gaeta.it)

Sinner si prende la finale del Six Kings Slam in tre set : Djokovic si inchina ancora al n.1 al mondo - Sul cemento della Kingdom Arena di Riyadh, per la semifinale del Six Kings Slam, Sinner vince facilmente il primo set (6-2) ma è nel 2° che si scatena una straordinaria battaglia colpo su colpo con Djokovic che si impone 7-6 (7-0). Al 3°, alla fine, ha la meglio Sinner 6-4.Continua a leggere . (Fanpage.it)

LIVE Sinner-Djokovic 6-2 6-7 6-4 - Six Kings Slam 2024 in DIRETTA : il n.1 natte ancora il serbo dopo una lotta spettacolare - 4-4 Controbreak Djokovic. 4-3 BREAK SINNER! Vola via anche questo dritto del serbo. 30-15 Prima esterna vincente di Jannik. Prima vincente del serbo. Prima il dritto lungolinea, poi l’inside in vincente. PRIMO SET 18:37 In corso il riscaldamento prepartita. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. (Oasport.it)