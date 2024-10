Periferie e futuro, a Scampia il “Villaggio dell’educazione” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 18 e 19 ottobre Scampia ospita il Villaggio dell’educazione «Educare nelle Periferie Esistenziali, della città e del cuore”. Due giorni dedicati alle iniziative positive realizzate nelle Periferie. Dibattiti, stand espositivi, informativi e di degustazione realizzati dalle associazioni del territorio nella casa della socialità in via Don Pino Puglisi, 38. Si proietteranno film, saranno presenti associazioni sociali del territorio e si effettueranno colloqui di orientamento educativo e al lavoro. Interverranno: le associazioni giovanili del territorio, l’assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania, Armida Filippelli, l’assessore al Lavoro e alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli, Chiara Marciani con i presidenti delle Municipalità 7 e 8. Concluderà i lavori il sindaco di Napoli , Gaetano Manfredi. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il 18 e 19 ottobreospita il«Educare nelleEsistenziali, della città e del cuore”. Due giorni dedicati alle iniziative positive realizzate nelle. Dibattiti, stand espositivi, informativi e di degustazione realizzati dalle associazioni del territorio nella casa della socialità in via Don Pino Puglisi, 38. Si proietteranno film, saranno presenti associazioni sociali del territorio e si effettueranno colloqui di orientamento educativo e al lavoro. Interverranno: le associazioni giovanili del territorio, l’assessore alla Formazione Professionale della Regione Campania, Armida Filippelli, l’assessore al Lavoro e alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli, Chiara Marciani con i presidenti delle Municipalità 7 e 8. Concluderà i lavori il sindaco di Napoli , Gaetano Manfredi.

