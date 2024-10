Perché le partite del Six Kings Slam si vedono da una strana telecamera che le rende inguardabili (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dietro quella trasmissione degli incontri ci sono ragioni di tipo logistico legate alle dimensioni della struttura, in particolare della zona dedicata all'area di gioco e agli spalti. Fanpage.it - Perché le partite del Six Kings Slam si vedono da una strana telecamera che le rende inguardabili Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dietro quella trasmissione degli incontri ci sono ragioni di tipo logistico legate alle dimensioni della struttura, in particolare della zona dedicata all'area di gioco e agli spalti.

