Olanda, 'idea hub in Uganda è seria, ne parliamo con Roma' (Di giovedì 17 ottobre 2024) "L'idea" al vaglio del governo olandese di creare centri di rimpatrio dei migranti in Uganda "è seria: ne parliamo con Italia e Danimarca alla riunione" sulla politica migratoria perché è in linea con "il principio sostenuto da diversi governi Ue di avere centri nei Paesi d'origine". Lo ha detto il premier olandese, Dick Schoof, al suo arrivo al vertice Ue, precisando che ci sono "molte complessità da analizzare". I Paesi Bassi guardano "con interesse" al protocollo Italia-Albania, "speriamo di sentire dall'Italia come va e vediamo come possiamo lavorare insieme su questo in Ue", ha spiegato. Quotidiano.net - Olanda, 'idea hub in Uganda è seria, ne parliamo con Roma' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) "L'" al vaglio del governo olandese di creare centri di rimpatrio dei migranti in"è: necon Italia e Danimarca alla riunione" sulla politica migratoria perché è in linea con "il principio sostenuto da diversi governi Ue di avere centri nei Paesi d'origine". Lo ha detto il premier olandese, Dick Schoof, al suo arrivo al vertice Ue, precisando che ci sono "molte complessità da analizzare". I Paesi Bassi guardano "con interesse" al protocollo Italia-Albania, "speriamo di sentire dall'Italia come va e vediamo come possiamo lavorare insieme su questo in Ue", ha spiegato.

