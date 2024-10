Nuovo Cinema Teatro Italia: tutto pronto per la nuova stagione (Di giovedì 17 ottobre 2024) La stagione autunnale del Nuovo Cinema Teatro Italia di Soliera riparte domenica 27 ottobre con una doppia programmazione: alle ore 17 viene proiettato il film campione d’incassi di questa estate “Inside out 2”, alle ore 21 “L’ultima settimana di settembre” con un inedito Diego Abatantuono in Modenatoday.it - Nuovo Cinema Teatro Italia: tutto pronto per la nuova stagione Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Laautunnale deldi Soliera riparte domenica 27 ottobre con una doppia programmazione: alle ore 17 viene proiettato il film campione d’incassi di questa estate “Inside out 2”, alle ore 21 “L’ultima settimana di settembre” con un inedito Diego Abatantuono in

Megalopolis - è uno dei titoli più imbarazzanti di questo caotico nuovo millennio cinematografico - Basta seguire personaggi sfacciatamente sopra le righe da dotto teatro di prosa come il Clodio di LaBeouf, guitto stereotipato alla Riccardo III o il Crasso di Voight che nella sua delirante affaticata presenza offre un’erezione coperta dal lenzuolo quando invece si tratta di un minuto archetto (sic) da cui lancia dardi mortali verso figlio e amante. (Ilfattoquotidiano.it)

Visual Sound Festival - il primo festival di musica elettronica e video sperimentale al Nuovo Cinema Aquila dal 17 al 19 ottobre - È la nostra anima, il nostro ego. Guida alla creazione di contenuti statici e animati sulla base delle competenze di ogni singolo studente. NVS è pura libertà di espressione. Il suono ne costituisce l’ambientazione. Il risultato è una performance artistica, sonora e visiva, che fonde la curiosità per il mondo microscopico con un’esperienza immaginativa e onirica, rivelando le infinite atmosfere ... (Romadailynews.it)

Paolo Sorrentino : L’incontro con Fabio Fazio e il nuovo progetto cinematografico - Il celebre regista Paolo Sorrentino, premiato con l’Oscar per “La grande bellezza”, è stato ospite del programma “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio, per parlare del suo nuovo film “Parthenope”, la cui uscita è prevista per il 24 ottobre. La città diventa così non solo uno sfondo, ma una vera e propria protagonista, in grado di esprimere una complessità che affascina e disorienta. (Terzotemponapoli.com)