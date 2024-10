Nuovo caso in F1: una scuderia ha aggirato il regime del Parco Chiuso? La FIA risponde (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un Nuovo caso in F1? Vedremo. L’avvicinamento al week end di Austin (Texas) è condizionato da una notizia riportata dalla testata autorevole Autosport e può portare a farsi delle domande. La questione si lega a dei sospetti nei confronti di una scuderia, ora come ora non identificata, che potrebbe aver trovato un modo per intervenire sulla propria vettura in regime del Parco Chiuso tra le qualifiche e la gara domenicale. La natura della modifica è sull’altezza da terra della monoposto, con dei vantaggi evidenti. Il regolamento, infatti, vieta questa tipologia di intervento nell’arco di tempo tra il post time-attack e il via del GP, di conseguenza i tecnici devono lavorare sulla messa a punto per rendere la monoposto efficiente con carichi di benzina diversi. Oasport.it - Nuovo caso in F1: una scuderia ha aggirato il regime del Parco Chiuso? La FIA risponde Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Unin F1? Vedremo. L’avvicinamento al week end di Austin (Texas) è condizionato da una notizia riportata dalla testata autorevole Autosport e può portare a farsi delle domande. La questione si lega a dei sospetti nei confronti di una, ora come ora non identificata, che potrebbe aver trovato un modo per intervenire sulla propria vettura indeltra le qualifiche e la gara domenicale. La natura della modifica è sull’altezza da terra della monoposto, con dei vantaggi evidenti. Il regolamento, infatti, vieta questa tipologia di intervento nell’arco di tempo tra il post time-attack e il via del GP, di conseguenza i tecnici devono lavorare sulla messa a punto per rendere la monoposto efficiente con carichi di benzina diversi.

