Bergamonews.it - Nozze d’argento per il Mamo’s: “25 anni di inclusione e sostegno alla comunità LGBTQIA+”

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Bergamo. Le associazionidi Bergamo annunciano la celebrazione del 25ºversario delAmerican Gay Bar, un punto di riferimento storico per la. Inaugurato nel 1998, ilè sempre stato molto più di un semplice locale: uno spazio di, accoglienza e amore, un rifugio sicuro per coloro che cercavano un posto dove potersi esprimere liberamente, soprattutto in un’epoca in cui essere se stessi era una sfida. Il fondatore, Manuel, ha dedicato 25della sua vita a costruire un luogo che ha significato casa per tanti membri della, creando un ambiente accogliente, dove la diversità è sempre stata celebrata e rispettata. Grazie al suo coraggio esua visione, ilè diventato un simbolo di resistenza, di orgoglio e di, un faro per tutti coloro che hanno trovato in quel luogoe amicizia.