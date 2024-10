Milan, serve un direttore sportivo? Ecco cosa manca ai rossoneri | VIDEO (Di giovedì 17 ottobre 2024) Luca Bianchin ('La Gazzetta dello Sport') parla del Milan in un approfondimento per l'ultimo podcast della 'rosea'. Ecco il VIDEO Dalle scelte relative ad acquisti e cessioni al rapporto quotidiano con il gruppo squadra: mentre all'estero la figura del direttore sportivo diventa sempre più rara, in Italia sembra ancora essenziale. Al Milan farebbe comodo? Guarda l'ultimo episodio de "La Tripletta", il podcast settimanale de La Gazzetta dello Sport, e ascolta le parole del giornalista sportivo Luca Bianchin a tal proposito Pianetamilan.it - Milan, serve un direttore sportivo? Ecco cosa manca ai rossoneri | VIDEO Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Luca Bianchin ('La Gazzetta dello Sport') parla delin un approfondimento per l'ultimo podcast della 'rosea'.ilDalle scelte relative ad acquisti e cessioni al rapporto quotidiano con il gruppo squadra: mentre all'estero la figura deldiventa sempre più rara, in Italia sembra ancora essenziale. Alfarebbe comodo? Guarda l'ultimo episodio de "La Tripletta", il podcast settimanale de La Gazzetta dello Sport, e ascolta le parole del giornalistaLuca Bianchin a tal proposito

