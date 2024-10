“Mi fissano con uno sguardo fastidioso, ho paura di uscire da sola”: lo sfogo di Giulia Salemi è virale (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Mi sono stufata di vivere in una città così poco sicura come Milano”. A dirlo è Giulia Salemi, che attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha denunciato l’insicurezza che prova camminando per le strade di Milano, nelle ore serali o notturne. L’influencer, al sesto mese di gravidanza, si è ripresa mentre tornava a casa a piedi e ha spiegato, con gli occhi lucidi e la voce tremante, perché non riesce a sentirsi al sicuro: “Vedo solo facce che mi terrorizzano, vedo solo gente poco raccomandabile e persone che potrebbero essere potenziali stupratori che mi fissano con uno sguardo fastidioso, devo sempre aumentare il passo, tenere gli occhi bassi con la borse stretta e il telefono in tasca”, racconta Salemi ai suoi follower. Quindi conclude dicendo: “Bella Milano per quello che costa, bella e sicura. Pensiamo solo ad aumentare la zona C e le strisce pedonali. Ilfattoquotidiano.it - “Mi fissano con uno sguardo fastidioso, ho paura di uscire da sola”: lo sfogo di Giulia Salemi è virale Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Mi sono stufata di vivere in una città così poco sicura come Milano”. A dirlo è, che attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha denunciato l’insicurezza che prova camminando per le strade di Milano, nelle ore serali o notturne. L’influencer, al sesto mese di gravidanza, si è ripresa mentre tornava a casa a piedi e ha spiegato, con gli occhi lucidi e la voce tremante, perché non riesce a sentirsi al sicuro: “Vedo solo facce che mi terrorizzano, vedo solo gente poco raccomandabile e persone che potrebbero essere potenziali stupratori che micon uno, devo sempre aumentare il passo, tenere gli occhi bassi con la borse stretta e il telefono in tasca”, raccontaai suoi follower. Quindi conclude dicendo: “Bella Milano per quello che costa, bella e sicura. Pensiamo solo ad aumentare la zona C e le strisce pedonali.

