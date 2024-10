Mattarella: “Sacche di salari bassi lacerano la coesione sociale” (Di giovedì 17 ottobre 2024) La vita delle persone vale più di ogni profitto: parole del Presidente Mattarella stamattina al Quirinale, per il conferimento delle stelle al merito del lavoro. Servizio di Pierluigi Vito Mattarella: “Sacche di salari bassi lacerano la coesione sociale” TG2000. Tv2000.it - Mattarella: “Sacche di salari bassi lacerano la coesione sociale” Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La vita delle persone vale più di ogni profitto: parole del Presidentestamattina al Quirinale, per il conferimento delle stelle al merito del lavoro. Servizio di Pierluigi Vito: “dila” TG2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lavoro - Mattarella : “Ci sono preoccupanti sacche di salari bassi che lacerano la coesione sociale. Molti immigranti esposti a sfruttamento spietato” - Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro” per l’anno 2024. È la condizione che riguarda anche molti immigrati, sovente esposti a uno sfruttamento spietato, inconciliabile con la nostra civiltà”. La vita delle persone vale immensamente più di ogni profitto, interesse o vantaggio produttivo”. (Ilfattoquotidiano.it)

Mattarella : «Il Welfare è l'elemento base dei diritti - i salari bassi lacerano la coesione sociale» - «Il lavoro è stato il motore principale dello sviluppo del Paese e della crescita umana, civile, sociale, culturale che ha consentito una diffusa emancipazione da condizioni di... (Ilmattino.it)

Mattarella - sacche di salari bassi lacerano coesione sociale - Si tratta di un elemento di preoccupante lacerazione della coesione sociale". Tuttavia l'occupazione, non solo nel nostro Paese, si sta frammentando, tra una fascia alta, in cui a qualità e professionalità corrispondono buone retribuzioni, mentre in basso si creano sacche di salari insufficienti, alimentati anche da part-time involontario, e da precarietà. (Quotidiano.net)