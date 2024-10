Maternità surrogata reato universale, ok dal Senato: illegale anche all'estero oltre che in Italia, fino a 1 mln € di multa - IL TESTO (Di giovedì 17 ottobre 2024) Di fatto, le coppie Italiane che faranno ricorso alla pratica nei Paesi in cui è consentita, saranno puniti comunque. La Maternità surrogata diventa reato universale. L'ok definitivo dal Senato è arrivato ieri, con 84 sì, 58 no e nessun astenuto. Una legge che il centrodestra aspettava da tem Ilgiornaleditalia.it - Maternità surrogata reato universale, ok dal Senato: illegale anche all'estero oltre che in Italia, fino a 1 mln € di multa - IL TESTO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Di fatto, le coppiene che faranno ricorso alla pratica nei Paesi in cui è consentita, saranno puniti comunque. Ladiventa. L'ok definitivo dalè arrivato ieri, con 84 sì, 58 no e nessun astenuto. Una legge che il centrodestra aspettava da tem

Maternità surrogata - la notizia del “reato universale” in apertura sul sito del New York Times - Significa che l’Italia proverebbe a “perseguire persone per crimini commessi in un Paese dove le loro azioni sono invece legali, creando potenziali tensioni diplomatiche”. Non è chiaro se possa reggere a eventuali contestazioni legali”. Come evidenzia il Nyt, la maternità surrogata è vietata in diversi Stati europei, o è legale solo a certe condizioni, ma l’approvazione del “reato universale” in ... (Lapresse.it)

La maternità surrogata è reato universale : cosa significa? - itUna modifica della legge già emessa due decenni fa, che ha come obiettivo quello di evitare che potesse essere raggirata con viaggi all’estero, dove invece la maternità surrogata è ben accetta. La presenza o assenza di denaro divide in due tipi la maternità surrogata: in altruistica (senza spese) e non altruistica (la gestante riceve soldi). (Cityrumors.it)

Maternità surrogata diventa reato universale - scontro in aula - Dopo il primo via libera del Senato, le tensioni tra maggioranza e opposizioni sono esplose in Aula L'articolo Maternità surrogata diventa reato universale, scontro in aula proviene da Il Difforme. . (Ildifforme.it)