Maternità surrogata, il divieto universale è legge (Di giovedì 17 ottobre 2024) AGI - Con 84 sì, 58 no e nessun astenuto la modifica della legge sulla Maternità surrogata diventa legge. Il ddl, approvato in via definitiva al Senato, introduce il divieto di praticare la Maternità surrogata non solo in Italia, dove è illegale, ma anche all'estero, nei Paesi dove invece la pratica è legittima. La norma modifica l'articolo 12 della legge 40 del 19 febbraio 2004 che, al comma 6, prevede: 'Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di Maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro'. A questa disposizione si aggiunge un paragrafo per cui 'se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di Maternità, sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana'. Agi.it - Maternità surrogata, il divieto universale è legge Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) AGI - Con 84 sì, 58 no e nessun astenuto la modifica dellasulladiventa. Il ddl, approvato in via definitiva al Senato, introduce ildi praticare lanon solo in Italia, dove è illegale, ma anche all'estero, nei Paesi dove invece la pratica è legittima. La norma modifica l'articolo 12 della40 del 19 febbraio 2004 che, al comma 6, prevede: 'Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione diè punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro'. A questa disposizione si aggiunge un paragrafo per cui 'se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di, sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo laitaliana'.

