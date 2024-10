Sport.quotidiano.net - Manolas riparte dalla terza divisione greca: ha firmato con il club della sua città

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Milano, 17 ottobre 2024 - Nuova avventura per Kostas. Anzi sarebbe meglio dire ritorno alle origini. Il difensore greco ha infatti scelto di tornare a casa e hacon il Pannaxiakos,diin cui è cresciuto. Nato a Nasso, nelle isole Cicladi,ha vestito la magliasuadal 2003 al 2007, prima del passaggio al Thrasyvoulos, squadra in cui ha esordito in prima squadra. Grande entusiasmo per questo ritorno: "Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e la grande famiglia del Pannaxiakos Sports, con grande gioia, emozione e orgoglio, annunciano l'arrivo del calciatore internazionale Kostas” il comunicato ufficiale delgreco.