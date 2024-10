Maltempo Italia, violento nubifragio: chiuso casello dell’autostrada (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le condizioni meteorologiche avverse stanno avendo un impatto pesante sulla mobilità nell’area, creando disagi per chi viaggia lungo la A12. Le autorità invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a considerare percorsi alternativi fino a quando la situazione non tornerà alla normalità. >> “Perché mi faccio chiamare Chiamamifaro”. Amici 24, la figlia di Cristina Parodi svela a Rudy Zerbi il significato del nome d’arte Le forti piogge che stanno colpendo il centro-levante della Liguria stanno creando notevoli disagi alla circolazione stradale, in particolare lungo l’autostrada A12 Genova-Sestri Levante. A causa degli allagamenti che hanno interessato la viabilità locale, il casello di Recco è stato temporaneamente chiuso, impedendo sia l’ingresso che l’uscita in entrambe le direzioni. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Le condizioni meteorologiche avverse stanno avendo un impatto pesante sulla mobilità nell’area, creando disagi per chi viaggia lungo la A12. Le autorità invitano gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a considerare percorsi alternativi fino a quando la situazione non tornerà alla normalità. >> “Perché mi faccio chiamare Chiamamifaro”. Amici 24, la figlia di Cristina Parodi svela a Rudy Zerbi il significato del nome d’arte Le forti piogge che stanno colpendo il centro-levante della Liguria stanno creando notevoli disagi alla circolazione stradale, in particolare lungo l’autostrada A12 Genova-Sestri Levante. A causa degli allagamenti che hanno interessato la viabilità locale, ildi Recco è stato temporaneamente, impedendo sia l’ingresso che l’uscita in entrambe le direzioni.

