LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 75-60, Eurolega basket in DIRETTA: Shields ricaccia indietro la rimonta lituana a 5? dalla fine (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 79-70 Ulanovas da tre, -9 Zalgiris a 2’50” dalla fine. 79-67 Mirotic con il nuovo +12! 77-67 Tripla di Smailagic dopo che aveva fatto tanti errori. 77-64 Butkevicius manca l’anticipo, Dimitrijevic lo vede e segna il +13. 75-64 2/2 Francisco, -4’10”. Shields ferma l’entrata di Francisco, liberi. 0/2 Shields. Shields di purissima rapina guadagna due liberi al limite dei 24 sfuggendo a mezza difesa dello Zalgiris. 75-62 2/2 Birutis con 4’41” da giocare. Giedraitis trova Birutis, LeDay commette fallo tentando la stoppata e ci saranno due liberi. 75-60 SHAVON Shields! Ne mette quattro di fila per ridare sicurezza a Milano, 5? alla fine e timeout Zalgiris. 73-6bri0 Shields appoggia un canestro complicato e a questo punto importantissimo! 71-60 2/2 Francisco. Partita che rischia di riaprirsi. Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Zalgiris 75-60, Eurolega basket in DIRETTA: Shields ricaccia indietro la rimonta lituana a 5? dalla fine Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA79-70 Ulanovas da tre, -9a 2’50”. 79-67 Mirotic con il nuovo +12! 77-67 Tripla di Smailagic dopo che aveva fatto tanti errori. 77-64 Butkevicius manca l’anticipo, Dimitrijevic lo vede e segna il +13. 75-64 2/2 Francisco, -4’10”.ferma l’entrata di Francisco, liberi. 0/2di purissima rapina guadagna due liberi al limite dei 24 sfuggendo a mezza difesa dello. 75-62 2/2 Birutis con 4’41” da giocare. Giedraitis trova Birutis, LeDay commette fallo tentando la stoppata e ci saranno due liberi. 75-60 SHAVON! Ne mette quattro di fila per ridare sicurezza a, 5? allae timeout. 73-6bri0appoggia un canestro complicato e a questo punto importantissimo! 71-60 2/2 Francisco. Partita che rischia di riaprirsi.

