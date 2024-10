Libano, Crosetto al Senato: “O c’è Unifil o c’è guerra. Servono nuove regole d’ingaggio” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Prima di andare a Bruxelles per il vertice Nato, Guido Crosetto onora ha ottemperato all’impegno di spiegare prima ai Senatori e poi ai deputati cosa sta avvenendo in Medio Oriente. L’informativa del ministro della Difesa è stata chiesta dopo le aggressioni di Israele alle basi della missione Unifil nel Sud del Libano. Crosetto: “O c’è Unifil o c’è guerra” “L’imparzialità dei caschi blu è uno dei pilastri Unifil. O c’è Unifil o c’è la guerra“. Molto chiaro il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nella sua informativa alla Camera. “Se rinunciassimo alla presenza dei soldati delle Nazioni Unite in quella zona del mondo oggi, rinunceremmo alla possibilità del mondo di risolvere in modo pacifico le controverse internazionali”. “Voglio che sia chiaro e resti agli atti: non è messa in discussione la nostra partecipazione a Unifil. Che proseguirà fino a quando ve ne sarà la necessità. Secoloditalia.it - Libano, Crosetto al Senato: “O c’è Unifil o c’è guerra. Servono nuove regole d’ingaggio” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Prima di andare a Bruxelles per il vertice Nato, Guidoonora ha ottemperato all’impegno di spiegare prima airi e poi ai deputati cosa sta avvenendo in Medio Oriente. L’informativa del ministro della Difesa è stata chiesta dopo le aggressioni di Israele alle basi della missionenel Sud del: “O c’èo c’è” “L’imparzialità dei caschi blu è uno dei pilastri. O c’èo c’è la“. Molto chiaro il ministro della Difesa, Guido, nella sua informativa alla Camera. “Se rinunciassimo alla presenza dei soldati delle Nazioni Unite in quella zona del mondo oggi, rinunceremmo alla possibilità del mondo di risolvere in modo pacifico le controverse internazionali”. “Voglio che sia chiaro e resti agli atti: non è messa in discussione la nostra partecipazione a. Che proseguirà fino a quando ve ne sarà la necessità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Crosetto al Senato (con Aula semivuota) : “Una fuga dal Libano minerebbe la credibilità dell’Onu” - . Dov'erano tutti quelli pronti a chiedere o criticare? Si fa prima ad andare sui giornali con una dichiarazione spiccia invece di sobbarcarsi un dibattito nella sede istituzionale tanto spesso invocata? Crosetto rimarca di aver rimandato il viaggio a Bruxelles, dov'era atteso ad un vertice della Nato, proprio per informare il Parlamento. (Firenzepost.it)

Unifil - una conferenza internazionale sul Libano. L’idea di Crosetto - Italia e Francia alla testa degli sforzi europei Nel frattempo, l’Italia prosegue gli sforzi multilaterali e bilaterali per trovare un terreno di confronto diplomatico. Infine, Crosetto anticipa che “presto ci sarà poi una conferenza, in Italia, per rendere concreto il sostegno alle forze armate libanesi in termini finanziari, addestrativi e di equipaggiamento”. (Formiche.net)

Medo Oriente - Crosetto : “Missione Unifil resti in Libano - è l’unica alternativa alla guerra sul campo” - Nonostante la richiesta del governo israeliano di ritirarsi, la missione "va rafforzata", perché andare via "minerebbe definitivamente la credibilità delle Nazioni unite". La missione è "l'unica alternativa a una guerra sul campo". Continua a leggere . Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha svolto un'informativa al Senato, chiarendo che l'Italia non intende ritirare il supporto alla missione ... (Fanpage.it)