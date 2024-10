Liam Payne, muore dopo caduta dal terzo piano (Di giovedì 17 ottobre 2024) Queste sono ore di incredulità e di dolore per i fan della band degli “One Direction”. Il gruppo, che per anni, ha conquistato i cuori di molte ragazze, oggi si trova di fronte ad un gravissimo lutto. Uno dei componenti della band, ormai sciolta, Liam Payne è morto al seguito di una caduta dal terzo L'articolo Liam Payne, muore dopo caduta dal terzo piano Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Queste sono ore di incredulità e di dolore per i fan della band degli “One Direction”. Il gruppo, che per anni, ha conquistato i cuori di molte ragazze, oggi si trova di fronte ad un gravissimo lutto. Uno dei componenti della band, ormai sciolta,è morto al seguito di unadalL'articolodal

Liam Payne - morto ex membro della boyband One Direction - Secondo La Nacion, la polizia è stata chiamata sul posto per contenere “un uomo aggressivo” che poteva essere “sotto l’effetto di droghe o alcol”. Gli inquirenti hanno aperto un’indagine. Più tardi abbiamo scoperto che era il componente di un gruppo musicale. Mezz’ora prima della tragica notizia, il cantante aveva pubblicato su Snapchat una serie di foto insieme alla sua fidanzata. (Lapresse.it)

