Liam Payne la chiamata al 911 poco prima della morte dell’ex One Direction

Ap ha diffuso l'intercettazione della chiamata al 911 del direttore dell'hotel a Buenos Aires in cui è morto l'ex cantante degli One Direction, Liam Payne, precipitato dal terzo piano dell'edificio. La voce del manager si è fatta più ansiosa man mano che la chiamata proseguiva, chiedendo con urgenza un intervento del servizio medico di emergenza (SAME) e della polizia segnalando che la stanza del cantante 31enne aveva un balcone. "Sta distruggendo tutta la stanza, sono preoccupato che possa fare qualcosa di pericoloso che metta a rischio la sua vita" ha detto il direttore dell'hotel Casa Sur all'operatrice del 911. Quando i soccorsi sono arrivati Liam Payne era già morto.

