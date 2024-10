Liam Payne, ex One Direction, è morto a 31 anni cadendo da un balcone. Cosa si sa (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il mondo della musica è sotto choc per la morte improvvisa di Liam Payne, cantante ex membro del gruppo degli One Direction, tragicamente caduto dal balcone al terzo piano dell’hotel Casa Sur, nel quartiere Palermo di Buenos Aires, dove pare si trovasse per assistere al concerto dell’ex collega di band Niall Horan. News.robadadonne.it - Liam Payne, ex One Direction, è morto a 31 anni cadendo da un balcone. Cosa si sa Leggi tutta la notizia su News.robadadonne.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il mondo della musica è sotto choc per la morte improvvisa di, cantante ex membro del gruppo degli One, tragicamente caduto dalal terzo piano dell’hotel Casa Sur, nel quartiere Palermo di Buenos Aires, dove pare si trovasse per assistere al concerto dell’ex collega di band Niall Horan.

