Lewandowski al Barcellona | 7 club devono ancora prendere soldi!

Barcellona record di debiti : deve ancora pagare Lewandowski a sette club - Barcellona record di debiti: deve ancora pagare Lewandowski a sette club Nessuno ormai paga cash. 000 e 50. Al Bayern Monaco, club da cui il Barcellona ha ingaggiato l’attaccante, spettano 10,4 milioni a breve e 10,6 a lungo termine, mentre il Borussia Dortmund deve incassare 78. . I giocatori si prendono a rate, con programmi di pagamento che possono essere anche piuttosto lunghi. (Ilnapolista.it)

Lewandowski svela : «Szczesny ha sempre voluto il Barcellona - me l’ha detto quando era alla Juve» - LA RIVELAZIONE – «Prima di lasciare la Juventus e ritirarsi mi disse che avrebbe continuato a giocare solo se il Barcellona lo avesse chiamato. In questo periodo in […]. Le parole di Robert Lewandowski, attaccante del Barcellona, sull’arrivo di Wojciech Szczesny in blaugrana. Tutti i dettagli Robert Lewandowski ha parlato in conferenza stampa dell’arrivo di Wojciech Szczesny al Barcellona. (Calcionews24.com)

Barcellona - Flick : “Fantastico vincere così - Lewandowski? Il migliore in area” - È molto bello averlo come capitano del Barça. Ha avuto una disputa con i suoi avversari , non gli importa”. Su Rafhinha: “È il capitano e questo gli fa bene, ha fatto bene. Sono felice perché sono tre punti in più. È un giocatore dinamico. Ma tutti lo hanno sostenuto, vorrei sottolinearlo”. “Lewandowski? Lo conoscevo dai tempi di Monaco. (Sportface.it)