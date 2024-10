Le terme si alleano nella guerra ai disturbi femminili. I percorsi del Coter (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dalle patologie vascolari alle problematiche osteoarticolari, circolatorie o legate al periodo della menopausa, fino ai disturbi tipici dell’età fertile. Le terme sono il miglior alleato della salute delle donne, come provano diversi studi che certificano l’efficacia delle cure nella prevenzione e cura del benessere femminile. Le terme dell’Emilia-Romagna propongono percorsi studiati su misura, in grado di favorire l’equilibrio psicofisico femminile. Lo sottolina il Coter, Consorzio del Circuito Termale dell’Emilia Romagna, presieduto da Lino Gilioli. percorsi termali su misura risultano la soluzione ottimale nel prevenire e contrastare alcune delle problematiche tipiche delle donne tra cui , ad esempio, i gonfiori e la pesantezza alle gambe. Quotidiano.net - Le terme si alleano nella guerra ai disturbi femminili. I percorsi del Coter Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dalle patologie vascolari alle problematiche osteoarticolari, circolatorie o legate al periodo della menopausa, fino aitipici dell’età fertile. Lesono il miglior alleato della salute delle donne, come provano diversi studi che certificano l’efficacia delle cureprevenzione e cura del benessere femminile. Ledell’Emilia-Romagna propongonostudiati su misura, in grado di favorire l’equilibrio psicofisico femminile. Lo sottolina il, Consorzio del Circuito Termale dell’Emilia Romagna, presieduto da Lino Gilioli.termali su misura risultano la soluzione ottimale nel prevenire e contrastare alcune delle problematiche tipiche delle donne tra cui , ad esempio, i gonfiori e la pesantezza alle gambe.

