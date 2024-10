Laura Frosecchi uccisa a San Casciano dal nipote Mattia Scutti, trovata nel suo negozio: chi era la vittima (Di giovedì 17 ottobre 2024) Chi era Laura Frosecchi, uccisa a San Casciano dal nipote Mattia Scutti a colpi di arma da fuoco: il cadavere è stato trovato nel forno in cui lavorava Notizie.virgilio.it - Laura Frosecchi uccisa a San Casciano dal nipote Mattia Scutti, trovata nel suo negozio: chi era la vittima Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Chi eraa Sandala colpi di arma da fuoco: il cadavere è stato trovato nel forno in cui lavorava

Chi era Laura Frosecchi uccisa dal nipote a Firenze : i due figli - il forno e la passione per gli animali - Laura Frosecchi, 59 anni, è stata uccisa nella mattinata di oggi, giovedì 17 ottobre, a San Casciano dal nipote 20enne ora in manette. La donna era molto nota in paese dove aveva un negozio di alimentari che gestiva insieme al marito.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Omicidio a San Casciano - Laura Frosecchi uccisa dal nipote Mattia Scutti : le immagini dal luogo della tragedia - Laura Frosecchi uccisa dal nipote Mattia Scutti a San Casciano, vicino Firenze: le immagini dal luogo in cui si è consumato l'omicidio. (Notizie.virgilio.it)

Laura Frosecchi uccisa dal nipote 22enne - Mattia Scutti arrestato e portato in caserma. Gli abitanti lo insultano : «Sei un pezzo di m***» - Laura Frosecchi, una donna di 54 anni, è stata uccisa nel suo negozio a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa (Firenze), a colpi di arma da fuoco. A premere sul grilletto... (Leggo.it)