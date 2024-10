L'ANGOLO FISCALE | Legittimo l’accertamento induttivo in presenza di presunzioni, gravi precise e concordanti. (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Corte di cassazione con sentenza del 10.10.2024 n.26452 ha sancito che è Legittimo l’ accertamento induttivo su maggiori ricavi fondato su presunzioni, gravi precise e concordanti.L’ accertamento nasce da una verifica FISCALE a carico di una società operante nel campo della ristorazione, Perugiatoday.it - L'ANGOLO FISCALE | Legittimo l’accertamento induttivo in presenza di presunzioni, gravi precise e concordanti. Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Corte di cassazione con sentenza del 10.10.2024 n.26452 ha sancito che èl’ accertamentosu maggiori ricavi fondato su.L’ accertamento nasce da una verificaa carico di una società operante nel campo della ristorazione,

